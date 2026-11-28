CronacaValli Mosso e Sessera
Addio allo storico alpino Ermanno Savio
Molto conosciuto, fu fondatore e capogruppo delle penne nere di Bioglio, Valle San Nicolao e Ternengo
Addio allo storico alpino Ermanno Savio.
Addio allo storico alpino Ermanno Savio
Profondo cordoglio nel mondo degli alpini biellesi per la scomparsa di Ermanno Savio, morto all’età di 97 anni.
Figura di riferimento per il gruppo di Bioglio, Valle San Nicolao e Ternengo, fu tra i fondatori e ne guidò le attività come capogruppo per quasi 15 anni. Ricoprì anche l’incarico di consigliere sezionale della sezione ANA di Biella.
L’ultimo saluto sarà celebrato lunedì 30 novembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Bioglio. La veglia di preghiera è invece prevista per domani alle 18, nella stessa chiesa.
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