Addio al barista Massimo Fusaro, morto a soli 60 anni.

Addio al barista Massimo Fusaro, morto a soli 60 anni

Aveva soltanto sessant’anni Massimo Fusaro, morto improvvisamente nei giorni scorsi nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano. Molto conosciuto a Valdilana e in tutta la valle, Fusaro era molto noto anche a Varallo, essendo uno dei soci del bar La Piazzetta di piazza Calderini.

La cerimonia funebre è in programma oggi, giovedì 23 aprile, alle 15 nella sala del commiato del tempio crematorio di Biella.

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