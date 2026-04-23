CronacaValli Mosso e Sessera
Addio al barista Massimo Fusaro, morto a soli 60 anni
Oggi l’ultimo saluto a Biella
Addio al barista Massimo Fusaro, morto a soli 60 anni.
Addio al barista Massimo Fusaro, morto a soli 60 anni
Aveva soltanto sessant’anni Massimo Fusaro, morto improvvisamente nei giorni scorsi nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano. Molto conosciuto a Valdilana e in tutta la valle, Fusaro era molto noto anche a Varallo, essendo uno dei soci del bar La Piazzetta di piazza Calderini.
La cerimonia funebre è in programma oggi, giovedì 23 aprile, alle 15 nella sala del commiato del tempio crematorio di Biella.
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