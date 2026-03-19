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Addio a Valentina Ruggia, aveva 46 anni

La notizia ha scosso la comunità di Cossato, dove era conosciuta e stimata

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25 minuti fa

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Addio a Valentina Ruggia, aveva 46 anni

Addio a Valentina Ruggia, aveva 46 anni.

Addio a Valentina Ruggia, aveva 46 anni

Lutto a Cossato, è scomparsa a soli 46 anni Valentina Ruggia. La notizia ha profondamente colpito la comunità, lasciando nel dolore familiari e amici. Di lei resta il ricordo di una persona gentile e disponibile, oltre che di una professionista stimata nel suo lavoro alla Banca Sella.

I funerali si sono svolti  martedì nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Cossato.

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