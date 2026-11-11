Addio a Rosella Cabra, morta a soli 66 anni

Lutto a Cossato per la scomparsa di Rosella Cabra, morta nei giorni scorsi all’ospedale di Ponderano, all’età di 66 anni. La donna ha lasciato nel dolore il marito Claudio Labricciosa; la figlia Tamara con il marito Massimo e i figli Gianluca, Elisa, Lorenzo e Arianna; la sorella Anna con Roberto e i figli Veronica con Gabriele e Fabio con la moglie Tiziana; le pronipoti Giorgia e Sofia. La piangono anche le tante carissime amiche Luciana, Carla con il marito Daniele, e Floriana.

Rosella Cabra è morta a 66 anni all’ospedale, lutto a Cossato

La famiglia ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento al personale medico, infermieristico e assistenziale dei reparti di Medicina C e Oncologia dell’ospedale di Ponderano per le cure prestate a Rosella. Un pensiero speciale è stato dedicato anche a Elisa Zambon, per l’umanità e la disponibilità dimostrate durante il percorso di assistenza.

Il funerale giovedì a Cossato

Il rosario sarà recitato oggi, mercoledì 11 novembre, alle 20 nella chiesa parrocchiale Gesù Nostra Speranza di Cossato. Nella stessa chiesa, alle 9.30 di domani, giovedì 12 novembre, sarà celebrato il funerale.

Al termine della cerimonia, la salma proseguirà per il tempio crematorio di Biella. Le ceneri saranno successivamente tumulate nel cimitero di Valdengo.

Per chi desidera porgere un ultimo saluto a Rosella, la camera ardente è allestita alla Casa funeraria Marucchi di Gaglianico, in via Fratelli Cairoli 156, con orario di visita dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.

“Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore”

Sulla propria pagina Facebook, il marito Claudio Labricciosa ha annunciato la scomparsa della donna, con un ultimo commovente saluto: “Ciao Rosella… più di 30 anni insieme (nel bene e nel male)… Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore… Fai buon viaggio”.

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