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Addio a nonna Ilda Ravinetto, la decana di Mongrando morta a 101 anni

Nel 2024, per festeggiare il suo secolo di vita, le era stata organizzata una festa nella fabbrica in cui aveva lavorato dall’età di 13 anni fino alla pensione

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27 secondi fa

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Ilda Ravinetto
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Ha smesso di battere il cuore grande della centenaria Ilda Ravinetto, vedova Zanotti, decana di Mongrando.
A fine anno, alla presenza del sindaco, aveva spento ben 101 candeline.

Ilda Ravinetto è morta a 101 anni

La sua era una figura molto nota in paese: «Ho iniziato a lavorare qui a 13 anni – aveva raccontato in quella occasione – e mi sono sempre sentita accolta».
Negli anni più duri della sua giovinezza, tra la guerra, che porta lontano da sé il fratello, e la malattia invalidante del padre, Ilda dovette farsi carico economicamente della famiglia e così, a 13 anni, venne assunta come apprendista operaia alle telerie “F.lli Graziano fu Severino”, dove sarebbe poi rimasta fino alla pensione.

Ancora oggi ripeteva sempre che sarebbe stata per sempre grata ai suoi datori di lavoro per il trattamento ricevuto, non economicamente, ma soprattutto dal punto di vista umano. Proprio in fabbrica, l’anno prima, aveva festeggiato il secolo di vita, spegnendo le 100 candeline sulla torta circondata da telai e orditori e venendo accolta a braccia aperte dai titolari Severino e Guido Graziano.

Ilda Ravinetto insieme ai fratelli Graziano in fabbrica

La famiglia le ha detto addio giovedì nella chiesa di San Lorenzo

Nonna Ilda ha lasciato nel dolore il figlio Mauro con Gabriella, la figlia Laura con Gianluca, i nipoti Elisa con Filippo, Marta, Irene e Gregorio, Michele, Giulia e Camilla.

Parenti e amici le hanno detto addio giovedì mattina nella chiesa di San Lorenzo, a Mongrando.
La famiglia ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento “alla signora Giulia e all’infermiera Chiara per le amorevoli cure prestate”.

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