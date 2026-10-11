Addio a Mauro Baiocato: “Era un uomo speciale”

La comunità della Valle Cervo si è stretta nel dolore per la morte di Mauro Baiocato, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 66 anni.

Uomo stimato, generoso e profondamente apprezzato per le sue straordinarie qualità umane, Mauro era molto conosciuto e benvoluto.

I funerali sono stati celebrati sabato scorso nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Miagliano, il paese dove risiedeva oramai da tempo.

L’ultimo saluto a Mauro Baiocato

Una folla commossa di familiari, amici di una vita e semplici conoscenti si è radunata per tributargli l’ultimo saluto, a testimonianza del grande vuoto che lascia nel cuore di chiunque lo abbia incrociato sul proprio cammino.

Prima di stabilirsi a Miagliano, Mauro aveva vissuto a Chiavazza e, ancor prima, nel centro di Biella: in via Italia.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona profondamente buona e un grande lavoratore, che nella vita si era rimboccato le maniche facendo un po’ di tutto, dalle esperienze in fabbrica fino ai lavori in proprio.

“Persa una persona favolosa. Era un vero amico”

Toccante il ricordo dell’amico Maurizio, che dipinge il ritratto di un uomo d’altri tempi: «Abbiamo perso una persona favolosa. Mi ricordo ancora quando circolava con il suo Ape Piaggio. Tante volte, quando il mezzo non funzionava bene, mi telefonava per chiedermi consigli. Ovviamente gli davo una mano ad aggiustarlo; lo facevo con il cuore e non volevo nulla in cambio, ma lui ci teneva sempre a sdebitarsi. Così si presentava a casa mia con una bottiglia. Era un vero amico».

Allo sconforto si unisce anche il doloroso pensiero dell’amico Michele: «Era da un po’ di tempo che non lo vedevo e mi ero chiesto che fine avesse fatto. Poi, nei giorni scorsi, l’amara scoperta: ho appreso la notizia direttamente dal manifesto mortuario. Eravamo amici da molti anni, abbiamo condiviso momenti belli e altri un po’ più ombrosi, ma Mauro era sempre molto ottimista, si dava un gran da fare ed era un lavoratore instancabile. Viveva da solo ed era perfettamente capace di fare da custode a se stesso. In casa faceva tutto da solo, non si perdeva mai d’animo. Era un uomo davvero speciale; mi mancherà molto».

Mauro Baiocato lascia le sorelle Maria Cristina, Laura e Monica, i fratelli Luca e Pasquale con le rispettive famiglie, oltre ai tanti amici che ne custodiranno per sempre il ricordo.

Mauro Pollotti

paesi@nuovaprovincia.it

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