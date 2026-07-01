Addio a Giovanna Soppeno: una vita tra dedizione, ago e filo e amore per gli altri

Nata il 27 gennaio 1932 a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, Giovanna Soppeno si era trasferita a Biella fin da bambina, diventando un volto noto e stimato della comunità: è mancata oggi, 1° luglio, all’età di 94 anni.

È morta a 94 anni Giovanna Soppeno. Fu lei a restaurare e cucire il gonfalone ufficiale della città

Per molti anni ha coltivato con maestria l’arte della sartoria, lavorando presso diverse storiche boutique biellesi. Il suo talento era tale che il Comune di Biella le affidò l’onore e il delicato compito di restaurare e cucire il Gonfalone ufficiale della città, il simbolo che rappresenta la comunità in tutti gli eventi istituzionali.

Era una storica “gattara” di Biella. Tra i suoi mici l’indimenticabile Ciccio, che visse per oltre vent’anni

Accanto all’ago e al filo, Giovanna ha sempre messo il cuore in ogni sua passione. Era profondamente amata per il suo immenso amore verso gli animali: storica “gattara” con patentino comunale, si è occupata per anni con dedizione instancabile di numerose colonie feline della zona, accogliendo nella sua casa molti gatti randagi. Tra questi l’indimenticabile “Ciccio”, un gatto straordinario che visse per oltre vent’anni e che si guadagnò persino una menzione sui giornali locali per la sua longevità e la sua stazza.

L’impegno nel volontariato: accompagnava i malati a Lourdes

Ma il grande cuore di Giovanna si rifletteva anche nella dedizione verso il prossimo: per oltre quindici anni ha partecipato attivamente come Dama dell’O.F.T.A.L. ai pellegrinaggi a Lourdes, offrendo il proprio tempo e il proprio conforto per accompagnare i malati con fede e profonda umanità.

Chi l’ha conosciuta la ricorderà come una donna generosa, laboriosa e sempre pronta a dedicare il proprio tempo agli altri, lasciando un ricordo fatto di gesti concreti e gentilezza.

Venerdì l’ultimo saluto nella chiesa di San Biagio

Il santo rosario sarà recitato giovedì 2 luglio alle 19 nella chiesa di San Biagio, a Biella. Il funerale sarà celebrato venerdì 3 luglio alle 11,15, sempre nella chiesa di San Biagio. Alla cerimonia funebre seguirà la cremazione.

Tutti i familiari ringraziano fin d’ora quanti vorranno unirsi al loro dolore con un ricordo o una preghiera.

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