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Addio a Bruno Miserendino, morto a 69 anni

Lascia nel dolore i due figli, i nipoti, la compagna e la sorella

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Bruno Miserendino
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Lutto a Castelletto Cervo per la scomparsa di Bruno Miserendino, morto nella giornata di martedì all’ospedale di Novara, all’età di 69 anni.

È morto Bruno Miserendino, lutto a Castelletto Cervo

A dare il triste annuncio sono stati i figli Stefania, insieme al compagno Antonio e ai figli Federico e Greta, e Gian Luca, con la compagna Rossana e il figlio Jeremy. Miserendino ha lasciato nel dolore anche la compagna Gabriella e la sorella Paola.

Domani pomeriggio l’ultimo saluto

L’ultimo saluto a Bruno Miserendino verrà dato domani, venerdì 6 novembre, nella chiesa del Monastero, a Castelletto Cervo, frazione Garella. La cerimonia è in programma alle 14. Al termine della funzione, il feretro sarà tumulato nel cimitero locale.

Nella stessa chiesa, oggi alle 17.30, sarà recitato il rosario.

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