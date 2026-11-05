CossateseCronaca
Addio a Bruno Miserendino, morto a 69 anni
Lascia nel dolore i due figli, i nipoti, la compagna e la sorella
Lutto a Castelletto Cervo per la scomparsa di Bruno Miserendino, morto nella giornata di martedì all’ospedale di Novara, all’età di 69 anni.
È morto Bruno Miserendino, lutto a Castelletto Cervo
A dare il triste annuncio sono stati i figli Stefania, insieme al compagno Antonio e ai figli Federico e Greta, e Gian Luca, con la compagna Rossana e il figlio Jeremy. Miserendino ha lasciato nel dolore anche la compagna Gabriella e la sorella Paola.
Domani pomeriggio l’ultimo saluto
L’ultimo saluto a Bruno Miserendino verrà dato domani, venerdì 6 novembre, nella chiesa del Monastero, a Castelletto Cervo, frazione Garella. La cerimonia è in programma alle 14. Al termine della funzione, il feretro sarà tumulato nel cimitero locale.
Nella stessa chiesa, oggi alle 17.30, sarà recitato il rosario.
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