Accoltella un 80enne per una mancata precedenza.

Una banale lite stradale si è trasformata in tragedia ieri sera, poco dopo le 23, all’incrocio tra via Fratelli Tampellini e via Martini a Collegno. Antonio Greco, un anziano di 80 anni, è stato accoltellato a morte in mezzo alla strada da un automobilista infuriato. L’aggressore, Luigi Soffrano, 51 anni, ha confessato il delitto poche ore dopo essere stato rintracciato dai Carabinieri al termine di una rapida caccia all’uomo.

La ricostruzione descrive una dinamica sconcertante nella sua follia. L’anziano stava attraversando la strada in compagnia del figlio di 52 anni quando è sopraggiunta l’auto guidata da Soffrano. Quest’ultimo, spazientito, ha iniziato a suonare insistentemente il clacson per farsi largo. Da quel gesto è nato un acceso diverbio verbale che è degenerato in pochi istanti: l’automobilista è sceso dall’abitacolo armato di coltello e si è scagliato contro i pedoni.

Antonio Greco è stato colpito al petto ed è deceduto sul colpo. Il figlio, intervenuto nel disperato tentativo di difendere il padre, è rimasto ferito a un braccio ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Torino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo l’attacco, l’omicida è risalito a bordo ed è fuggito a forte velocità. Identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze, Soffrano è ora in stato di arresto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook