Accendono fuochi per bruciare sterpaglie: doppio allarme nel Biellese.

Accendono fuochi per bruciare sterpaglie: doppio allarme nel Biellese

Nonostante l’estremo rischio di provocare incendi, c’è chi dà fuoco a sterpaglie per ripulire terreni. E’ accaduto nel fine settimana in due occasioni nella vallata di Mosso, a Valdilana e a Callabiana. Due episodi che hanno richiesto l’intervento congiunto di carabinieri forestali e vigili del fuoco. A segnalare entrambi gli episodi sono stati alcuni automobilisti che hanno notato il fumo mentre percorrevano le strade della zona.

Le chiamate hanno fatto scattare rapidamente i controlli, particolarmente importanti in un periodo caratterizzato dal caldo intenso e dalla vegetazione secca. Anche un fuoco apparentemente limitato può infatti propagarsi rapidamente se qualche residuo rovente raggiunge sterpaglie, prati o aree boschive.

Residui vegetali bruciati in un fusto

Il primo intervento è avvenuto nel territorio di Valdilana. Secondo quanto ricostruito durante gli accertamenti, un uomo avrebbe acceso un fuoco all’interno di un fusto con l’obiettivo di eliminare alcuni residui vegetali. Il fatto che il residente si fosse premurato di contenere le fiamme in un fusto non elimina del tutto il pericolo: basta una brace portata via dal fumo a innescare un fuoco. In ogni caso, c’è il divieto assoluto di accendere fuochi di qualsiasi genere.

Sul posto sono intervenuti carabinieri forestali e vigili del fuoco. La situazione è stata gestita prima che potesse creare pericoli. Per l’uomo che ha acceso il fuoco potrebbe ora scattare una sanzione.

A Callabiana l’autore si allontana

Un episodio simile è stato segnalato nella stessa giornata anche nel comune di Callabiana. In questo caso erano state date alle fiamme alcune sterpaglie, addirittura senza prendere precauzioni, facendo alzare il fumo e attirando l’attenzione degli automobilisti di passaggio.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, la persona che aveva acceso il rogo si era già allontanata e non era più presente nell’area. Per fortuna anche questo secondo episodio è rimasto circoscritto senza provocare conseguenze più gravi. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

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