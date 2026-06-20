Accende un falò in piena notte per allontanare i topi.

Accende un falò in piena notte per allontanare i topi

Momenti di apprensione nella notte a Cossato, dove una donna ha acceso un fuoco nel giardino di casa nel tentativo di scacciare alcuni topi. L’episodio si è verificato intorno alle 2 del mattino.

Le fiamme hanno attirato l’attenzione dei vicini, che, preoccupati per la situazione, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la donna che ha immediatamente provveduto a spegnere il fuoco, spiegando le ragioni del gesto e scusandosi per il disagio arrecato.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook