CossateseCronaca
Accende un falò in piena notte per allontanare i topi
I vicini, spaventati, hanno chiamato i carabinieri
Accende un falò in piena notte per allontanare i topi.
Accende un falò in piena notte per allontanare i topi
Momenti di apprensione nella notte a Cossato, dove una donna ha acceso un fuoco nel giardino di casa nel tentativo di scacciare alcuni topi. L’episodio si è verificato intorno alle 2 del mattino.
Le fiamme hanno attirato l’attenzione dei vicini, che, preoccupati per la situazione, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la donna che ha immediatamente provveduto a spegnere il fuoco, spiegando le ragioni del gesto e scusandosi per il disagio arrecato.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità7 ore fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Fuori provincia4 ore fa
Malore mentre taglia l’erba: muore operaio di 63 anni
Fuori provincia2 giorni fa
Auto si schianta contro il muro in autostrada, morto un 45enne
Fuori provincia3 giorni fa
Addio ad Angela Piano: aveva solo 57 anni
Attualità1 giorno fa