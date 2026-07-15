29enne senza patente si schianta contro un palo a Vigliano.

29enne senza patente si schianta contro un palo a Vigliano

Un 29enne è rimasto coinvolto nella serata di ieri in un incidente stradale in via Milano, a Vigliano Biellese. L’uomo ha perso il controllo dell’auto andando a urtare un palo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Dagli accertamenti sarebbe emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. Fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi.

Immagine di repertorio

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