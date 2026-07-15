CircondarioCronaca
29enne senza patente si schianta contro un palo a Vigliano
Il giovane guidava senza aver mai ottenuto il documento. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118
29enne senza patente si schianta contro un palo a Vigliano.
29enne senza patente si schianta contro un palo a Vigliano
Un 29enne è rimasto coinvolto nella serata di ieri in un incidente stradale in via Milano, a Vigliano Biellese. L’uomo ha perso il controllo dell’auto andando a urtare un palo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118.
Dagli accertamenti sarebbe emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. Fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi.
Immagine di repertorio
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