Una pianta gli finisce sull’auto: paura alla Galleria della Volpe.

Tanta paura lunedì mattina per un automobilista biellese, rimasto coinvolto in un pauroso sinistro stradale autonomo nelle prime ore del giorno. Erano circa le 4 del 6 luglio, quando si è sfiorata la tragedia lungo il tratto stradale che conduce alla nota Galleria Volpe, situata nel territorio comunale di Lessona.

Il conducente del mezzo, che viaggiava apparentemente da solo a quell’ora della notte, si è trovato improvvisamente la strada sbarrata da un grosso arbusto crollato improvvisamente al suolo. Nonostante il disperato tentativo di frenata o di manovra evasiva, l’impatto è stato inevitabile: l’albero ha colpito in pieno il veicolo in transito, causando attimi di puro terrore.

La dinamica del sinistro e l’allarme nella notte

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine e stando alle testimonianze raccolte sul posto, il conducente stava percorrendo la carreggiata in un orario caratterizzato da visibilità ridotta e asfalto potenzialmente insidioso. All’improvviso, senza che vi fosse il tempo materiale per accorgersi del pericolo imminente, una pianta di fusto medio-grande si è schiantata sulla sede stradale.

L’impatto tra la parte frontale (e parzialmente superiore) della vettura e le fronde dell’albero è stato violento. I residenti della zona, svegliati dal forte rumore della frenata e del successivo scontro, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione, allertando i soccorsi meccanici e le autorità competenti.

L’uomo è risultato illeso. Sul posto i vigili del fuoco per la ricostruire la dinamica.

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