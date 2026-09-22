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Scontro tra auto e moto: una ragazza finisce in ospedale

La giovane avrebbe riportato una frattura in seguito alla caduta.

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35 secondi fa

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Nuovo scontro sulle strade del Biellese, dove a fare le spese del traffico è stata ancora una volta una giovane.

Scontro tra auto e moto: una ragazza finisce in ospedale

L’incidente si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 21 settembre, nel territorio comunale di Cossato: per cause ancora al vaglio degli inquirenti, una vettura e un motociclo si sono scontrati violentemente lungo la carreggiata.

Ad avere la peggio nello scontro è stata la ragazza alla guida della moto. I soccorsi sono scattati immediatamente: il personale sanitario del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza, ha prestato le prime cure alla giovane per poi trasportarla d’urgenza al Pronto Soccorso a causa di una profonda ferita alla gamba.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno gestito la viabilità e effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire le responsabilità.

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