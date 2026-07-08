CossateseCronaca
La bella ragazza lo abbraccia e gli sfila la collana in oro
Raggirato un anziano a Valdengo
La bella ragazza lo abbraccia e gli sfila la collana in oro.
Furto a Valdengo nei giorni scorsi. Un anziano stava passeggiando nei pressi del cimitero quando è stato avvicinato da una ragazza. La donna era ben truccata e vestita bene. Con una scusa l’avrebbe abbracciato. E sarebbe riuscita a sfilargli la collana in oro. Solo successivamente l’anziano si è accorto dell’ammanco. E ha raccontato tutto al figlio che si è rivolto ai carabinieri.
Un analogo tentativo era avvenuto sempre a Valdengo qualche ora prima.
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