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Diciottenne in moto rimane ferito in un incidente a Cossato

Solo qualche escoriazione per il giovane finito a terra

Pubblicato

4 minuti fa

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Moto fuori strada, 26enne trasportato in ospedale
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Diciottenne in moto rimane ferito in un incidente a Cossato.

Paura l’altro giorno a Cossato in via Mazzini. Due veicoli si sono scontrati. Coinvolti un’auto e un motociclo. Quest’ultimo condotto da un diciottenne che è rimasto ferito.

Il ragazzo è finito a terra con alcune escoriazioni. Non è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

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