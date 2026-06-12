CossateseCronaca
Diciottenne in moto rimane ferito in un incidente a Cossato
Solo qualche escoriazione per il giovane finito a terra
Diciottenne in moto rimane ferito in un incidente a Cossato.
Paura l’altro giorno a Cossato in via Mazzini. Due veicoli si sono scontrati. Coinvolti un’auto e un motociclo. Quest’ultimo condotto da un diciottenne che è rimasto ferito.
Il ragazzo è finito a terra con alcune escoriazioni. Non è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.
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