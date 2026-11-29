Cossato, scoppia incendio in un’abitazione: famiglia evacuata nella notte.

Cossato, scoppia incendio in un’abitazione

Paura nella serata del 28 novembre in via Mino, a Cossato, dove un incendio ha interessato un’abitazione, probabilmente partendo dalla canna fumaria.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Biella, Cossato e Ponzone, impegnate fino a notte fonda nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Presenti anche carabinieri, sindaco e assessore. Una famiglia sarebbe stata evacuata e ha trovato ospitalità presso alcuni parenti. Cause del rogo ancora da accertare.

Immagine di repertorio

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