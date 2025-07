Addio a Edis Bianchetto Songia, scomparso a soli 56 anni.

Ha smesso di battere a soli 56 anni il cuore di Edis Bianchetto Songia, deceduto nei giorni scorsi all’Ospedale Maggiore di Novara.

Ad annunciare la morte dell’uomo, molto conosciuto nel Cossatese, sono stati la mamma Antonietta e i fratelli Luciano e Ivan, con la moglie Valentina, e la sorella Elisabetta con il marito Pietro. Lo piangono anche i nipoti Lorenzo e Mattia, l’amata Mima, le affezionate Cinzia e Gabriella.

«Con immenso dolore e incredulità salutiamo Edis, volato via troppo presto – lo ricorda chi lo conosceva -. La tua energia, il tuo sorriso e la tua voglia di vivere resteranno impressi in chi ha avuto la fortuna di conoscerti. Non ci sono parole per colmare il vuoto che lasci, ma il tuo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori».

