CircondarioCronaca
Valdengo, paura alla rotonda: auto si ribalta dopo lo schianto, un ferito
Incidente questa mattina
Valdengo, paura alla rotonda: auto si ribalta dopo lo schianto, un ferito.
Valdengo, paura alla rotonda: auto si ribalta dopo lo schianto, un ferito
Ancora un incidente alla rotonda tra via Sella e via Verdi, a Valdengo. Lo scontro è avvenuto questa mattina, 18 giugno, e ha coinvolto due automobili. Nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato finendo sulla carreggiata.
Secondo le prime informazioni, un uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche Polizia, Vigili del Fuoco di Biella e Guardia di Finanza per i rilievi, la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità.
La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.
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