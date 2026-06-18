Valdengo, paura alla rotonda: auto si ribalta dopo lo schianto, un ferito.

Valdengo, paura alla rotonda: auto si ribalta dopo lo schianto, un ferito

Ancora un incidente alla rotonda tra via Sella e via Verdi, a Valdengo. Lo scontro è avvenuto questa mattina, 18 giugno, e ha coinvolto due automobili. Nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato finendo sulla carreggiata.

Secondo le prime informazioni, un uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche Polizia, Vigili del Fuoco di Biella e Guardia di Finanza per i rilievi, la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook