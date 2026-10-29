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Trovata refurtiva, i carabinieri cercano i legittimi proprietari

Gli oggetti si trovano custoditi alla Stazione di Candelo

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5 minuti fa

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Trovata refurtiva, i carabinieri cercano i legittimi proprietari.

Furti a Candelo? I carabinieri cercano i legittimi proprietari

Il 25 ottobre è stata rinvenuta una refurtiva composta da bigiotteria e oggetti all’interno di un campo situato alla fine della serie di villette in via Villaggio Primavera a Candelo.
Gli oggetti si trovano attualmente custoditi presso la Stazione dei Carabinieri di Candelo (corso Libertà n. 89).
Chiunque in questi giorni ha subito dei furti o volesse fornire informazioni utili può recarsi direttamente presso gli uffici della caserma.

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