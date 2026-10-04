Un violento boato ha squarciato le prime luci dell’alba nel centro di Mottalciata, seminando apprensione tra i residenti e mobilitando le forze dell’ordine.

Fanno saltare il bancomat a Mottalciata nella notte

È successo questa mattina, domenica 4 ottobre, poco prima delle 6, quando un commando di ignoti ha preso di mira la filiale bancaria di via Martiri della Libertà, facendo saltare in aria lo sportello bancomat esterno con una carica esplosiva.

L’onda d’urto dell’esplosione ha provocato ingenti danni materiali alla struttura dell’istituto di credito e agli arredi circostanti, svegliando di soprassalto gli abitanti della zona che hanno immediatamente dato l’allarme chiamando i numeri di emergenza. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, l’azione criminosa sarebbe stata fulminea: i malviventi sarebbero riusciti a sradicare le cassette di sicurezza interne, dileguandosi rapidamente prima dell’arrivo delle pattuglie con un bottino il cui importo esatto è ancora in fase di quantificazione da parte dei funzionari della banca.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della Compagnia competente, che hanno avviato i rilievi tecnico-scientifici alla ricerca di tracce biologiche, impronte o elementi utili lasciati dai banditi. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso le fasi di arrivo e la fuga del veicolo utilizzato per il colpo. La popolazione locale resta scossa per l’ennesimo episodio di criminalità notturna che colpisce un presidio economico del territorio, mentre proseguono serrate le ricerche dei responsabili in tutta la provincia.

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