Candelo. Nella serata di ieri i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto a Candelo.

Esce di strada a Candelo: donna estratta dalle lamiere

Per cause in fase di accertamento, una vettura Alfa Romeo MiTo con a bordo una sola persona è uscita di strada finendo in un dirupo sottostante la carreggiata.

Sul posto sono intervenute le squadre dei *Vigili del Fuoco* che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e all’estrazione della persona rimasta all’interno dell’abitacolo.

La conducente, una volta estratta, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Presente sul posto anche il personale della Polizia Stradale di Biella per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato