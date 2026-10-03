CircondarioCronaca
Esce di strada a Candelo: donna estratta dalle lamiere
E’ successo ieri notte
Candelo. Nella serata di ieri i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto a Candelo.
Esce di strada a Candelo: donna estratta dalle lamiere
Per cause in fase di accertamento, una vettura Alfa Romeo MiTo con a bordo una sola persona è uscita di strada finendo in un dirupo sottostante la carreggiata.
Sul posto sono intervenute le squadre dei *Vigili del Fuoco* che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e all’estrazione della persona rimasta all’interno dell’abitacolo.
La conducente, una volta estratta, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.
Presente sul posto anche il personale della Polizia Stradale di Biella per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.
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