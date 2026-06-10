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Auto travolge delle mucche, poi viene tamponata
I mezzi hanno riportato gravi danni. Sul posto i carabinieri
Auto travolge delle mucche, poi viene tamponata.
Auto travolge delle mucche, poi viene tamponata
Doppio impatto nella giornata di lunedì 9 giugno a Mongrando. Un’auto ha urtato alcune mucche presenti sulla carreggiata e subito dopo è stata tamponata da un’altra vettura.
I mezzi hanno riportato gravi danni, ma i conducenti sono rimasti illesi. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti.
Immagine di repertorio
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