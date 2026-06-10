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Auto travolge delle mucche, poi viene tamponata

I mezzi hanno riportato gravi danni. Sul posto i carabinieri

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16 secondi fa

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Auto travolge delle mucche, poi viene tamponata
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Auto travolge delle mucche, poi viene tamponata.

Auto travolge delle mucche, poi viene tamponata

Doppio impatto nella giornata di lunedì 9 giugno a Mongrando. Un’auto ha urtato alcune mucche presenti sulla carreggiata e subito dopo è stata tamponata da un’altra vettura.

I mezzi hanno riportato gravi danni, ma i conducenti sono rimasti illesi. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti.

Immagine di repertorio

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