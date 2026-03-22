CircondarioCronaca
Auto fuori controllo centra tre macchine parcheggiate
Incidente questa mattina a Gaglianico
Auto fuori controllo centra tre macchine parcheggiate.
Auto fuori controllo centra tre macchine parcheggiate
Incidente questa mattina a Gaglianico, dove un’auto ha urtato tre veicoli in sosta per motivi ancora in fase di accertamento.
Le persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario. Sul posto anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica.
Immagine di repertorio
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