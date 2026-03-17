CircondarioCronaca
Auto contro bici: 63enne di Candelo in ospedale
L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo
Incidente stradale a Sandigliano, sul posto i carabinieri di Candelo.
Auto contro bici: 63enne di Candelo in ospedale
Sinistro tra Fiat Punto condotta da una donna e una bici condotta da un uomo del 1962 di Candelo. Accertamenti in corso sulla dinamica. E’ successo ieri.
L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo in seguito alle ferite riportate nell’urto.
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