Addio a Paolo Rivardo, il musicista dal cuore d’alpino.

Addio a Paolo Rivardo, il musicista dal cuore d’alpino

La comunità di Vigliano si è stretta in un abbraccio commosso e profondo per l’addio a Paolo Rivardo, scomparso prematuramente all’età di 60 anni. I funerali sono stati celebrati martedì nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

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