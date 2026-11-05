CircondarioCronaca
Addio a Paolo Rivardo, il musicista dal cuore d’alpino
Aveva solo 60 anni
Addio a Paolo Rivardo, il musicista dal cuore d’alpino.
Addio a Paolo Rivardo, il musicista dal cuore d’alpino
La comunità di Vigliano si è stretta in un abbraccio commosso e profondo per l’addio a Paolo Rivardo, scomparso prematuramente all’età di 60 anni. I funerali sono stati celebrati martedì nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.
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