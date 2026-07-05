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Va in vacanza e i ladri le svaligiano la casa

Brusnengo

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10 secondi fa

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Va in vacanza e i ladri le svaligiano la casa
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Va in vacanza e i ladri le svaligiano la casa

Ladri in azione in una casa di Brusnengo. Approfittando del fatto che la proprietaria era in  vacanza, i malviventi si sono introdotti nell’abitazione mettendola a soqquadro.

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Per entrare hanno forzato una porta finestra, provvedendo anche a sradicare l’impianto dall’allarme, che non e’ entrato in funzione. E’ stata la sorella della vittima ad accorgersi del furto e ad avvisare i carabinieri.

Il danno deve ancora essere quantificato.

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