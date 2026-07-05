Biellese OrientaleCronaca
Va in vacanza e i ladri le svaligiano la casa
Brusnengo
Va in vacanza e i ladri le svaligiano la casa
Ladri in azione in una casa di Brusnengo. Approfittando del fatto che la proprietaria era in vacanza, i malviventi si sono introdotti nell’abitazione mettendola a soqquadro.
LEGGI ANCHE: E’ morto il ristoratore Salvatore Friddini della Tavernetta di via Repubblica
Per entrare hanno forzato una porta finestra, provvedendo anche a sradicare l’impianto dall’allarme, che non e’ entrato in funzione. E’ stata la sorella della vittima ad accorgersi del furto e ad avvisare i carabinieri.
Il danno deve ancora essere quantificato.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
“Polenta e cervo” compie trent’anni
Attualità2 giorni fa
Gorgo Moro, Infernone, Buco Nero, Diau: tutte le lame del Biellese dove cercare il fresco
Biellese Orientale3 giorni fa
Motociclista morto trovato per strada a Mottalciata
Attualità11 ore fa
E’ morto il ristoratore Salvatore Friddini
Biellese Orientale1 giorno fa