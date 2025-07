Incidenti a Cossato e Valdilana

A Cossato domenica 13 luglio un’auto ha preso in pieno un idrante in piazza Elvio Tempia. E’ successo durante una normale manovra. L’impatto ha causato la rottura dei tubi e lo sversamento dell’acqua nel sottostante parcheggio sotterraneo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre ai vigili del fuoco.

Sempre domenica paura per un 19enne alla guida a Valdilana. Sinistro autonomo per lui. L’auto del ragazzo all’altezza di Valle Mosso ha avuto un problema meccanico che l’ha portato fuori strada. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso.

