Fermato in stazione con farmaco oppioide: denunciato 20enne

In stazione a Novara i carabinieri hanno arrestato A. I. ghanese del 1997, residente a Torino, incensurato, trovato in possesso di 199 compresse di un farmaco oppioide. Ha un effetto stupefacente composto da “Tapentadolo” e “Cariprosodol”. I militari hanno denunciato in stato di libertà per il possesso di ulteriori 3 compresse dello stesso prodotto E. C., nigeriano del 2005, residente a Biella. Quest’ultimo con precedenti di polizia. Particolare della sostanza stupefacente sequestrata è che questa è prodotta ed è di libera vendita in India. Ma è vietata in Italia e ha effetti potenzialmente molto gravi sulla salute umana. Provoca difficoltà respiratorie, convulsioni e poi un sonno molto profondo con complicazioni anche letali. Oltre a portare a un alto grado di dipendenza. Questo tipo di stupefacente è molto simile al “Tramadolo”. E’ un oppioide presente nei medicinali antidolorifici e utilizzato nelle terapie del dolore. Per altro largamente diffuse in Africa dove costituiscono una vera e propria emergenza sanitaria che colpisce soprattutto le fasce più povere di quelle società. Il sequestro dei Carabinieri costituisce probabilmente uno dei primi riscontri sull’intero territorio piemontese di questa nuova droga. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha poi convalidato l’arresto e disposto, nei confronti dell’interessato, l’obbligo di dimora nel Comune di Torino e la presentazione tri-settimanale alla P.G. Novara, 14 luglio 2025.