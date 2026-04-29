Cinghiale sbuca all’improvviso: schianto a Masserano.

Cinghiale sbuca all’improvviso: schianto a Masserano

L’animale selvatico, probabilmente un cinghiale, è comparso all’improvviso davanti alla vettura e non c’è starto modo di frenare. Attimi di paura, ma nessuna conseguenza fisica, per una giovane automobilista rimasta coinvolta in un incidente stradale nella giornata di lunedì 27 aprile, nel territorio di Masserano.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine del sinistro ci sarebbe appunto l’improvvisa comparsa di un animale selvatico sulla carreggiata. L’impatto è stato inevitabile: subito dopo l’urto, l’animale si è dileguato nella vegetazione circostante, facendo perdere le proprie tracce. Lo riporta Notizia Oggi

Danni solo alla vettura

La vettura ha riportato danni, ma per la conducente non si sono registrate ferite né è stato necessario il ricorso a cure mediche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Immagine di repertorio

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