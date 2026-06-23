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Anziana raggirata a Pettinengo: danno da 20mila euro

Il falso carabiniere si è allontanato con un’auto grigia.

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6 secondi fa

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mamma
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Anziana raggirata a Pettinengo: danno da 20mila euro. Sarebbe stata contattata da una persona qualificatasi come carabiniere. La donna ha creduto alla storia del falso incidente ed è uscita di casa con tutti i monili che aveva. Si è trovata con l’uomo che ha preso la borsa piena di preziosi ed è scappato.

Nel frattempo a casa il marito insospettito aveva chiamato i veri carabinieri. Quando la pattuglia è arrivata sul postoil truffatore si era allontanato a bordo di una vettura grigia.

Il danno ammonta a 20mila euro circa. Indagini in corso-.

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