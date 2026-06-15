Vandali scatenati, Riva insorge: “Non se ne può più”

«Questa notte ci hanno fatto un bel “regalo”, qua in Riva è sempre peggio. Ma stavolta non gliela lascio passare». È delusa, arrabbiata e amareggiata Giovanna Marta Gallu, residente da una vita nel quartiere e figlia della proprietaria del locale che ospitava lo storico “Pluto” (attualmente in vendita).

Nei giorni scorsi ha scoperto che qualcuno, evidentemente con tanto tempo da perdere e poco sale in zucca, durante la notte aveva imbrattato saracinesche e muri con simboli e scritte realizzate con la vernice spray. «L’esterno del palazzo è stato messo a posto nel 2018, ero già stupita che stesse durando così a lungo… – commenta sarcastica -. Oltretutto vuoi fare un bel disegno? Sicuramente mi arrabbio lo stesso, ma magari almeno hai fatto qualcosa di artistico… Invece questi arrivano e imbrattano a caso, solo per il gusto di rovinare le facciate. Almeno si fossero limitati alle serrande, invece no… hanno dovuto fare danni anche sul muro e sulla pietra».

Probabilmente si tratta delle medesime persone che nella stessa notte hanno lasciato il segno anche poco distante, in via Italia, sulla serranda della Salumeria Acquadro, dove peraltro la vernice è filtrata dagli interstizi andando a sporcare anche la vetrina.

«Poco più in là – aggiunge Gallu – ho trovato nuove scritte anche su un altro muro. Ci passo quasi quotidianamente e fino a un paio di giorni fa non c’erano».

La donna non ha alcuna intenzione di lasciar perdere: «Assolutamente no – ribadisce -, sono davvero arrabbiata perché qui ci sono tante persone che si sbattono per il quartiere e non è giusto che questi “str..i” rovinino tutto. Tutti abbiamo fatto “ragazzate”, ma magari le fai su quello che già fa schifo o nei posti abbandonati a se stessi, non su un palazzo storico rifatto a nuovo… Questa mattina sporgeremo denuncia dai carabinieri affinché si possano visionare le telecamere della zona. Magari non li troveremo, pazienza, devono capire che non siamo qui fermi a subire e basta».

Anche perché gli episodi si moltiplicano: «C’è chi si ritrova la vetrina piena di sputi – racconta Gallu -, chi deve stare attento ai ladri, chi si è ritrovato con la vetrata spaccata… Per non parlare dell’incuria generale. Non si può vedere l’erba alta tre metri in piazza del Monte…».

Il suo discorso – che peraltro ricorda l’allarme già lanciato un anno fa sulle nostre pagine da Federica Ugliengo, altra abitante “doc” di Riva – si allarga poi alla contraddittoria situazione del rione: «Da un lato questo è un quartiere pieno di persone con tanta voglia di fare, che ci provano e aprono attività e laboratori, dall’altro i negozi chiusi ormai non si contano più. Anche qui bisognerebbe aprire un capitolo a parte. Mio papà ha chiuso da una vita eppure tiene l’immobile come un gioiello, poi vai in giro e vedi un sacco di posti in cui i proprietari non si preoccupano nemmeno di pulire lo schifo che si accumula tra la serranda abbassata e l’ingresso dell’ex negozio… Riva è un posto ricco di persone che la amano, fa male vedere i loro sforzi vanificati dal menefreghismo di altri e dalla scarsa considerazione generale».

Anche il Comune non sembra avere particolare attenzione o grandi idee originali per migliorare la situazione: «Non ne faccio una questione politica, ma sicuramente si potrebbe fare di più. Che senso ha ripavimentare via Italia, se poi non ti preoccupi del fatto che attorno è pieno di negozi vuoti e sporcizia? Perché non inventarsi una sorta di galleria diffusa utilizzando le vetrine sfitte? A Biella c’è un sacco di gente che fa cose incredibili che sarebbe bellissimo vedere esposte… Migliorare il decoro urbano è il minimo che si possa fare per la tanta gente che qui ci lavora, ci vive e ci crede».

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