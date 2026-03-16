Vandali nel cantiere di via Italia, pesanti danni ai mezzi della ditta

Danni ai mezzi della ditta dopo il passaggio dei vandali nel cantiere di via Italia.

Vandali nel cantiere di via Italia hanno sabotato alcuni macchinari

Sono al lavoro gli inquirenti per cercare di capire che cosa ha spinto alcuni vandali a sabotare i macchinari del cantiere che sta operando nella zona della Fons vitae.

I responsabili dell’impresa che sta portando alla conclusione i lavori di via Italia, lunedì mattina scorso, al rientro della pausa domenicale, hanno avuto un’amara sorpresa: alcuni dei loro mezzi fermi in viale Matteotti erano stati seriamente danneggiati.

I fatti

Tra questi ha avuto la peggio una finitrice, la macchina operatrice fondamentale per le costruzioni stradali, utilizzata per la stesura in questo caso del cemento, ma all’occasione anche di asfalto.

Pare che la scheda madre che esercita la funzionalità del mezzo sia stata distrutta.

Alla luce di tutto ciò, gli inquirenti pensano che difficilmente si tratti di un gesto compiuto da ragazzini in preda alla voglia di fare danni, ma lascia presagire che chi ha operato sia a conoscenza delle funzioni dei mezzi, quindi l’obiettivo potrebbe essere stato quello di creare danni seri sia al cantiere sia alle tempistiche legate alla conclusione dei lavori.

Presentata la denuncia

Alla ditta danneggiata, malgrado l’amaro in bocca, non è rimasto altro da fare che presentare una denuncia di danneggiamento contro ignoti.

A indagare sul fatto sono gli agenti della Polizia locale di Biella, nella speranza di dare al più presto un volto e un nome ai responsabili dell’atto vandalico.

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