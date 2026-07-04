Ultimi giorni per andare all’estero con la vecchia carta d’identità

La carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata per l’espatrio dal prossimo 3 agosto 2026. Lo ricorda il Comune di Biella.

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La carta d’identità cartacea in corso di validità potrà invece continuare ad essere utilizzata fino al 31 gennaio 2027 ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative. Oltre che nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari. Per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.

Il Comune di Biella invita tutti i cittadini in possesso di una carta d’identità cartacea a non rimandare la sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica e a prenotare un appuntamento seguendo le modalità indicate sul sito del Comune.

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