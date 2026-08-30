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Scontro tra auto e scooter: interviene il 118

Incidente a Biella. Sul posto anche la polizia locale

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15 secondi fa

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Scontro tra auto e scooter: interviene il 118
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Scontro tra auto e scooter: interviene il 118.

Scontro tra auto e scooter: interviene il 118

Incidente a Biella nella mattinata di sabato. Il sinistro ha coinvolto una vettura e uno scooter, che si sono scontrati per cause ancora da chiarire.

A seguito dell’impatto, i conducenti dei due mezzi sono stati raggiunti e assistiti dagli operatori sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente. Sul posto è arrivata anche la Polizia Locale di Biella, impegnata negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Immagine di repertorio

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