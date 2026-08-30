BiellaCronaca
Scontro tra auto e scooter: interviene il 118
Incidente a Biella. Sul posto anche la polizia locale
Scontro tra auto e scooter: interviene il 118.
Scontro tra auto e scooter: interviene il 118
Incidente a Biella nella mattinata di sabato. Il sinistro ha coinvolto una vettura e uno scooter, che si sono scontrati per cause ancora da chiarire.
A seguito dell’impatto, i conducenti dei due mezzi sono stati raggiunti e assistiti dagli operatori sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente. Sul posto è arrivata anche la Polizia Locale di Biella, impegnata negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.
Immagine di repertorio
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