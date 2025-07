Ruba un’auto dell’Asl e si schianta contro un camion parcheggiato.

Quella appena trascorsa a Biella, è stata una notte tutt’altro che tranquilla. Un automobilista si è schiantato contro un camion regolarmente parcheggiato in via Milano. A prima vista, tutto lasciava pensare a un incidente stradale autonomo causato da un conducente in stato di alterazione da ebbrezza alcolica, ma un elemento ha fatto pensare ai poliziotti delle Volanti che dietro a quello che sembrava un “semplice” incidente, si nascondesse qualcos’altro.

L’autovettura coinvolta era di proprietà dell’Asl di Biella.

Gli agenti hanno approfondito la dinamica riuscendo così a ricostruire quanto accaduto. Prima dell’incidente, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno dell’Ambulatorio infermieristico di Vigliano Biellese, infrangendo i vetri delle finestre della struttura. Dopo aver rovistato in tutte le stanze del presidio sanitario, non pago, ha rubato le chiavi della Fiat Panda in dotazione all’Asl e si è avviato a tutta velocità per le strade della città, terminando la sua corsa a causa dell’impatto contro l’autocarro parcheggiato.

L’uomo, protagonista di una sequenza di reati, è stato prontamente arrestato dalla Squadra Volante e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

