Ritorna la Festa della Befana in piazza S.G.Bosco nel rione Riva martedi 6 gennaio 2026 con la spettacolare discesa dal campanile della Chiesa di San Cassiano .

Ritorna la festa della Befana in Riva a Biella

Dalle ore 15 si inizia il pomeriggio di giochi per famiglie con un intrattenimento dal titolo MAGICAMENTE MISTER G show di magia e ventriloquia che farà sognare grandi e piccini in collaborazione con lo Street Ar Riva Festival .

Saranno inoltre presenti nell’area della manifestazione : -Animazione e giochi a cura degli animatori dell’Oratorio San Cassiano Biella Riva – il giro con I Pony grazie Wood Riding Club – stand della Banca del Giocattolo -esposizione di Moto con i Protectors Ursis B Le MC -espositori città del Market -street food Dopo la distribuzione della merenda dalle ore 17 circa la magia inizierà a prendere forma con la discesa della Befana dal Campanile grazie alla collaborazione di Edilizia Acrobatica e all’illuminazione dei volontari AIB di Biella . Tutti i bambini potranno portare un calza che la Befana riempirà con dolci sorprese. L’evento è organizzato da Proloco Biella e Valle Oropa ed Ente Manifestazioni Biella Riva con la collaborazione dell’Assessorato Manifestazioni della Città di Biella , Edilizia Acrobatica, Gruppo Volontari AIB – Biella Orso e Associ

