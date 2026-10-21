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Raffica di incidenti per il maltempo: sinistro in superstrada

Ieri incidente tra Biella e Vigliano lungo la superstrada

Pubblicato

1 minuto fa

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Ragazza di 21 anni ubriaca fa un incidente a Quaregna
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Raffica di incidenti per il maltempo: sinistro in superstrada.

Ieri è stata una giornata di incidenti stradali nel Biellese a causa dell’asfalto viscido. L’ultimo ieri sera dopo le 18 lungo la superstrrada in direzione Cossato. Un’auto è finita fuori strada. PResenti vigili del fuoco e sanitari del 118, oltre alle forze dell’ordine.

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