Raffica di blackout paralizza il Piemonte: case e negozi senza energia elettrica

Da lunedì sera, 22 giugno 2026, e per tutta la mattinata di martedì 23 giugno, i continui e prolungati blackout hanno lasciato senza energia elettrica centinaia di utenze domestiche e attività commerciali, senza alcun preavviso ai cittadini.

Blackout tra Torinese e Vercellese

Dopo quella a Torino, la situazione più critica si è registrata nel Comune di Verolengo, dove la corrente elettrica è rimasta assente, anche per diverse ore.

I problemi hanno paralizzato la vita quotidiana delle famiglie e messo in seria difficoltà i commercianti: tra i congelatori dei supermercati, dei bar e dei ristoranti, la mancata conservazione degli alimenti si è subito trasformata in perdita economica per molti negozi. I residenti, invece, temono pesanti danni a elettrodomestici, computer e impianti salvavita.

A Venaria si sono verificati cali di tensione e problemi di alimentazione, ma le segnalazioni di guasti sono arrivate anche da altri Comuni della provincia torinese come Torrazza Piemonte, Rondissone e Montanaro. La rete elettrica è andata in tilt anche nella vicina Vercelli, rimasta per più di 8 ore senza energia elettrica, e in altri centri della Provincia.

L’origine del maxi disservizio sarebbe legata a pesanti sovraccarichi strutturali della rete locale o a un guasto improvviso alle cabine primarie di zona. Diverse squadre di tecnici sono attualmente al lavoro sul campo nel tentativo di isolare l’anomalia e ripristinare il flusso regolare dell’elettricità, ma la situazione sarebbe ancora instabile.

E nel Biellese?

Anche nel centro cittadino di Biella e nel quartiere degli affari, nella serata di martedì, si è registrata un’interruzione dell’energia elettrica. Il blackout, fortunatamente, è durato solo pochissimi minuti: la corrente è stata infatti ripristinata in tempi molto rapidi.

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Immagine di repertorio

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