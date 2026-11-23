Gli incidenti non si sono fermati ieri, domenica 22 novembre, e questa volta a rimanere coinvolta è stata una donna.

Donna perde il controllo dell’auto

Il sinistro si è verificato intorno alle 14 di ieri, nei pressi del Centro Commerciale Gli Orsi.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la conducente avrebbe perso il controllo della propria vettura, rimanendo coinvolta in un incidente.

Il personale sanitario del 118 ha raggiunto tempestivamente la conducente e, assistita sul posto, l’ha accompagnata al Pronto Soccorso, in codice verde, per le cure del caso.

Gli agenti della Polizia Locale, invece, hanno raccolto i rilievi di rito per accertare le cause. Questo è solo l’ultimo episodio di una serie di sinistri avvenuto nel corso dell’ultimo weekend.

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Immagine di repertorio

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