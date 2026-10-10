“Nessuno è autorizzato a usare violenza contro chi fa rispettare la legge”.

“Nessuno è autorizzato a usare violenza contro chi fa rispettare la legge”

In merito a quanto accaduto in via Trieste LEGGI QUI:Danneggiano le auto e aggrediscono la polizia: ferito un agente, riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Simone Romano, Gioventù Nazionale Biella.

Esprimo la mia piena solidarietà all’agente ferito, con l’augurio di una pronta guarigione, e condanno fermamente ogni comportamento violento e ogni forma di aggressione nei confronti di chi è chiamato a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Secondo quanto riportato da La Stampa, una dozzina di loro, principalmente soggetti di origine magrebina, si sarebbero scatenati in via Trieste e nelle strade vicine, danneggiando auto e tirando calci alle porte, accompagnando il tutto con urla che hanno molto allarmato i residenti. Neanche l’arrivo di due volanti della polizia di Stato li ha spinti a recedere: anzi, avrebbero affrontato gli agenti che hanno faticato a contenerli. La situazione è addirittura precipitata con l’arrivo di nuovi elementi.

Uno degli agenti è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove ha incrociato uno del gruppo, portato in ospedale perché ubriaco: questi avrebbe cercato di aggredirlo, scagliandosi anche contro l’agente di polizia del presidio ospedaliero. Di fronte a fatti del genere non si può restare indifferenti. La violenza contro le Forze dell’Ordine non è mai giustificabile. Gli agenti intervengono per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge, spesso affrontando situazioni difficili e rischiando in prima persona. Dietro ogni divisa c’è una persona, con una famiglia e degli affetti, che ogni giorno svolge il proprio servizio per tutelare la collettività. Ferire un agente mentre sta facendo il proprio lavoro è un fatto che deve far riflettere tutti.

È necessario che venga fatta piena chiarezza sull’accaduto e che, qualora vengano accertate responsabilità, siano applicate le conseguenze previste dalla legge. Servono inoltre maggiore attenzione, tutela e sostegno concreto per le donne e gli uomini in divisa. Il rispetto delle regole sono alla base di una società civile. Nessuno è al di sopra della legge e nessuno dovrebbe sentirsi autorizzato a usare la violenza contro chi la fa rispettare. La sicurezza dei cittadini passa anche dal rispetto di chi ogni giorno è in prima linea per proteggerli. Solidarietà all’agente ferito. Ferma condanna per le aggressioni. Rispetto per le Forze dell’Ordine.

Simone Romano,

Gioventù Nazionale Biella

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato