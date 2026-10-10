Danneggiano le auto e aggrediscono la polizia: ferito un agente. Notte di forte tensione in via Trieste a Biella.

Danneggiano le auto in via Trieste

Momenti di forte tensione a Biella, tra via Trieste e le strade limitrofe, dove un gruppo di giovani avrebbe provocato disordini, pare danneggiando alcune auto e prendendo a calci le porte. Le urla avrebbero allarmato i residenti della zona.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia di Stato. Durante i disordini, alcuni giovani avrebbero affrontato gli agenti.

Un poliziotto al pronto soccorso

Finito l’intervento, uno degli agenti avrebbe avuto bisogno di cure mediche. In ospedale avrebbe incontrato un giovane del gruppo, accompagnato nella struttura perché in stato di ebbrezza. Quest’ultimo, secondo le ricostruzioni, sembra che abbia tentato di aggredirlo, rivolgendosi anche contro un altro agente presente al nosocomio.

Immagine di repertorio

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