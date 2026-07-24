Massazza inaugura scuolabus acquistato con fondi regionali.

Inaugurato alla presenza del sindaco Enrico Casana, della Consigliera regionale Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente PML), vice presidente della VII Commissione Enti Locali, e di tutti i Consiglieri comunali il nuovo scuolabus di Massazza, acquistato grazie a un contributo regionale di 40mila euro. Nuovi mezzi anche per Coggiola e Zubiena che hanno ottenuto un analogo importo e hanno già provveduto all’acquisto.

Nel complesso, la misura, grazie a una dotazione di 700 mila euro, incrementata da 250 mila euro grazie a un emendamento al Bilancio previsionale 2025-2027 presentato da Elena Rocchi, ha consentito di finanziare l’acquisto di scuolabus, con premialità specifiche in graduatoria per i mezzi accessibili e per i comuni montani, a 17 comuni e una Unione Montana sul territorio piemontese.

«Sono orgogliosa di vedere in strada i nuovi scuolabus dei comuni di Massazza, Zubiena e Coggiola – commenta Elena Rocchi -; questi mezzi rappresentano un servizio migliore per le famiglie, quindi una maggiore possibilità per i nostri piccoli comuni di offrire migliori condizioni di vita ai propri residenti, strumento indispensabile per contrastare lo spopolamento dei piccoli centri, specialmente di quelli montani. Grazie all’emendamento che ho presentato, molti comuni piemontesi hanno potuto accedere a un contributo regionale senza il quale non avrebbero mai potuto cambiare o acquistare gli scuolabus. Sono davvero felice di aver potuto essere presente all’inaugurazione a Massazza e ringrazio il Sindaco Casana per l’invito: come Consigliera regionale è sempre fonte di grande soddisfazione vedere l’applicazione pratica dei propri atti. Proseguiremo su questa strada, perseguendo con continuità e dedizione un dialogo continuo con i Sindaci e gli Enti locali e con le Associazioni del territorio, per identificare al meglio le risposte ai bisogni dei cittadini e dei Comuni piemontesi».

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