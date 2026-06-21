Lite accesa tra più persone, spunta anche un machete.

Lite accesa tra più persone, spunta anche un machete

Attimi di forte tensione nelle prime ore del mattino nel centro di Biella, dove una violenta discussione tra un uomo e una donna ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 4 di sabato 20 giugno.

Secondo le prime informazioni, alla coppia si sarebbero aggiunte altre due persone, conoscenti della donna, nel tentativo di placare gli animi. Uno dei presenti sarebbe stato visto con un machete in mano.

Scattata la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri. Al loro arrivo, però, la persona che avrebbe impugnato l’arma si era già allontanata.

Sono in corso verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Immagine di repertorio

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