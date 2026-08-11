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Incidente in via Repubblica a Biella senza feriti

Sul posto i carabinieri per la viabilità

Pubblicato

17 secondi fa

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auto si ribalta
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Incidente in via Repubblica a Biella. Sul posto i carabinieri. Scontro senza feriti.

Incidente in via Repubblica a Biella senza feriti

A scontrarsi una Focus condotta da un marocchino e una Fiesta condotta da un uomo residente nel Biellese. I mezzi sono stati spostati dal carroattrezzi.I carabinieri sono intervenuti sul posto per la viabilità

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