Incidente in via Repubblica a Biella. Sul posto i carabinieri. Scontro senza feriti.

Incidente in via Repubblica a Biella senza feriti

A scontrarsi una Focus condotta da un marocchino e una Fiesta condotta da un uomo residente nel Biellese. I mezzi sono stati spostati dal carroattrezzi.I carabinieri sono intervenuti sul posto per la viabilità

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