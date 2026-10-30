Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo del territorio, la Polizia Locale di Biella ha fermato un conducente di monopattino elettrico che circolava con modalità gravemente pericolose per la sicurezza stradale.

In monopattino ubriaco e drogato: denunciato 20enne a Biella

L’uomo è stato notato all’interno della rotatoria tra via Lamarmora e via Pietro Micca mentre percorreva l’intersezione contromano, a velocità elevata e con manovre repentine e traiettorie irregolari, senza indossare il casco protettivo. La condotta è proseguita lungo via Pietro Micca, ancora in contromano e con un’andatura non adeguata, creando una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada.

Gli agenti hanno quindi intimato l’alt al conducente, procedendo al controllo. Si tratta di un cittadino straniero, classe 2006, domiciliato nel Biellese, che presentava evidenti sintomi

riconducibili a un’alterazione psicofisica. Sottoposto a un primo test alcolemico con apparecchiatura precursore, il giovane è risultato positivo ed è stato accompagnato al Comando di Polizia Locale per gli accertamenti tecnici previsti.

Le verifiche hanno accertato la positività alla cocaina e al THC, principio attivo della cannabis. La successiva prova etilometrica ha invece rilevato un tasso alcolemico pari a 0,18 g/l.

Ulteriori controlli hanno inoltre evidenziato che il monopattino elettrico era privo della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile.

Nei confronti del conducente sono state contestate le violazioni amministrative previste dal Codice

della strada per la circolazione senza casco, la mancanza di copertura assicurativa, la guida

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