Il Biella Motor Team al Rally delle Vallate Aretine

Dopo i bei risultati conseguiti alla Ronde del Canavese, per la scuderia Biella Motor Team inizia anche la stagione 2026 nei rally storici. Il primo appuntamento è il Rally delle Vallate Aretine ad Arezzo che apre il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS).

Con il numero 53 si presentano al via il valsesiano Enzo Borini ed il navigatore

Nicolò Ciancia Mercandino che saranno della partita con una Opel Ascona 2.0 del 3°

Raggruppamento. Lo stesso in cui figura il navigatore Ermanno Battaglin che, come nella

passata stagione, sarà affiancato dal pilota Giuseppe Romano. La loro Lancia Beta

Montecarlo avrà il numero 54 sulle fiancate.

La gara toscana si correrà nella giornata di sabato 28 febbraio con partenza alle

7.45 ed arrivo finale alle 16.57. In mezzo sono previste cinque prove speciali per un totale

di 96,93 chilometri cronometrati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook