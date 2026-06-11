“Gioco di squadra” per rubare una e-bike: denunciata un’intera famiglia.

“Gioco di squadra” per rubare una e-bike: denunciata un’intera famiglia

Saper fare gioco di squadra normalmente è un valore, ma non quando si usa questa capacità per commettere… furti.

Sarebbe stata un’intera famiglia, infatti, a mettere a rubare una bicicletta elettrica del valore di circa 2mila euro al Decathlon di Chiavazza, a Biella. Protagoniste cinque persone, tutte parenti e già note alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furto.

Il gruppo avrebbe agito in modo coordinato all’interno del negozio di articoli sportivi, riuscendo a impossessarsi della e-bike prima di allontanarsi.

Approfittando di un orario in cui il negozio era sprovvisto della vigilanza privata, un uomo di 36 anni è entrato nel negozio e si è diretto verso il reparto nel quale erano esposte le biciclette. Pochi minuti dopo sono entrate anche quattro donne, complici e familiari dell’uomo, che hanno messo in atto una strategia ben studiata: divise nelle varie corsie del negozio, avevano il compito di intrattenere gli addetti alla vendita e distoglierne l’attenzione dall’uomo.

Le donne, già note al personale del punto vendita per aver in passato eluso i controlli antitaccheggio, sono riuscite senza difficoltà nel loro intento, attirando completamente l’attenzione dei tre addetti presenti. Così, l’uomo, avendo campo libero, è riuscito ad allontanarsi con la bici senza essere visto. Accortosi del furto, il responsabile del punto vendita ha contattato i poliziotti della squadra mobile della questura di Biella, raccontando quanto accaduto e descrivendo i cinque clienti sui quali si era concentrata la loro attenzione.

Dalla visione delle telecamere degli impianti di videosorveglianza comunali i poliziotti sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica: dopo la commissione del furto, le quattro donne si sono allontanate dal negozio e sono salite in auto, per poi dirigersi verso la loro abitazione, dove, successivamente, sono state raggiunte dall’uomo a bordo della bicicletta rubata. Già noti agli uffici della polizia, i cinque soggetti sono stati identificati rapidamente. Risultati tutti con precedenti penali specifici e avvezzi a utilizzare questo modus operandi per effettuare furti in altri punti vendita del Biellese, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Immagine di repertorio

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