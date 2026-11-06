Pomeriggio di tensione e disordini quello di mercoledì 3 novembre in via Lamarmora, dove l’intervento della Polizia di Stato ha permesso di bloccare e arrestare un giovane resosi responsabile di una rapina impropria all’interno del supermercato Esselunga.

Furto all’Esselunga di Biella degenera in rapina: arrestato

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio, quando il personale della Squadra Volanti è intervenuto tempestivamente in seguito alla segnalazione di un furto in corso. Giunti sul posto e acquisiti i primi dettagli sull’abbigliamento del fuggitivo, gli agenti hanno notato un addetto alla vigilanza privato impegnato a inseguire un ragazzo per le vie cittadine. La Volante si è immediatamente unita all’inseguimento, riuscendo a intercettare e bloccare il giovane all’interno dei vicini Giardini Vittorio Emanuele II.

Il ragazzo presentava alcune escoriazioni sanguinanti alla mano sinistra, ferite compatibili con la colluttazione avvenuta poco prima con la sicurezza privata. Stando alla ricostruzione dei fatti, i due soggetti erano stati sorpresi mentre occultavano della merce sotto i vestiti, oltrepassando poi le casse senza pagare.

Scoperti dal personale di vigilanza, erano stati inizialmente trattenuti. Alla comunicazione dell’imminente arrivo delle forze dell’ordine, però, la situazione è degenerata: uno dei due ha reagito con violenza, spintonando i vigilanti nel tentativo di aprirsi una via di fuga. La merce sottratta, del valore complessivo di circa 270 euro, è stata recuperata ma danneggiata durante le fasi concitate, risultando ormai inservibile e non più commercializzabile.

Per il giovane, gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è scattato l’arresto immediato per il reato di rapina impropria. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato inizialmente associato alla Casa Circondariale in attesa dei provvedimenti di rito.

Nel corso dell’udienza di convalida celebrata nella giornata odierna, venerdì 6 novembre, il giudice ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del comune di Biella.

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