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Furto al supermercato a Biella: rubata carne

Sospetti su una coppia

Pubblicato

17 secondi fa

il

Identificato dalle forze dell’ordine
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Una coppia ha portato via confezioni di carne dal supermercato a Biella. Sul posto sono giunti i carabinieri. Il titolare dell’esercizio ha chiamato le forze dell’ordine.

Nell’area c’è un sistema di videosorveglianza che potrebbe essere utile alle indagini.

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