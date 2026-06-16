BiellaCronaca
Furto al supermercato a Biella: rubata carne
Sospetti su una coppia
Una coppia ha portato via confezioni di carne dal supermercato a Biella. Sul posto sono giunti i carabinieri. Il titolare dell’esercizio ha chiamato le forze dell’ordine.
Nell’area c’è un sistema di videosorveglianza che potrebbe essere utile alle indagini.
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